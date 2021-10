Memy o meczu Polska - San Marino. Peszko: Pyknęlibyśmy ich Wieczystą [9.10.21] Memy

Polska zagra w sobotę 9 października z San Marino, a dla piłkarzy (i internautów) nie ma lepszego pola do popisu niż taaaki mecz. Sławomir Peszko przewiduje, że Biało-Czerwoni wygrają 7:0 i co więcej - że punkty w eliminacjach mistrzostw świata zdobyliby w spotkaniu z piłkarskimi amatorami nawet on i jego kumple z IV-ligowej Wieczystej. Dacie wiarę? Obejrzyj w GALERII memy przed meczem Polska - San Marino i baw się dobrze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE