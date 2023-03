Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [26.03]

Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Memy po meczu Czechy - Polska 2023

Polska przegrała 1:3 po jednym z najgorszych meczów w historii eliminacji Euro. - Okazało się, że nowy selekcjoner albo także słabo zna się na futbolu, albo słabo poznał drużynę – mówili polscy kibice w Pradze. - To jest nie do zaakceptowania. My jako piłkarze na takim poziomie nie możemy sobie pozwolić na taki start - powiedział Jan Bednarek, obrońca reprezentacji.

Już w pierwszej minucie bramkę głową po rzucie z autu zdobył Ladislav Krejci. - To był totalny szok dla naszej drużyny. Wypada tylko przeprosić kibiców i powiedzieć parę ważnych rzeczy w szatni. To początek eliminacji. Gorzej być nie może. Musimy spojrzeć sobie w oczy i nie zakłamywać rzeczywistości. To był bardzo zły mecz w naszym wykonaniu, ale może być tylko lepiej. Nie zagramy drugi raz tego spotkania. Ta szansa już minęła - oznajmił Bednarek.

W trzeciej minucie na 2:0 podwyższył Tomas Cvancara. - Jak tracisz dwie bramki w ciągu trzech minut, to wyzwaniem jest powrót do gry. Próbowaliśmy, ale to było za mało - ocenił Robert Lewandowski w rozmowie z TVP Sport. - Byliśmy zbyt bojaźliwi. Wiedzieliśmy, że będą grać dalekie auty. Na takim poziomie decydują małe detale. Mamy piłkę, tracimy ją, a potem jest wrzutka, pada gol i jest 0:2. Musimy usiąść, porozmawiać i wyciągnąć wnioski wewnątrz grupy. To jest najważniejsze - stwierdził Bednarek. W drugiej połowie na listę strzelców wpisał się Jan Kuchta. Wynik meczu na 1:3 ustalił Damian Szymański. Zagraliśmy pierwsze 20 minut katastrofalnie - przyznał piłkarz reprezentacji Polski Piotr Zieliński.

Memy po meczu Czechy - Polska 2023

- Ten mecz był dla nas zimnym prysznicem. Teraz niezależnie gdzie gramy i z kim gramy to każdy mecz będzie walką i nic łatwo nie przyjdzie - podsumował Lewandowski.

- Jestem smutny i zawiedziony. Tak samo zawodnicy. Musimy jednak schłodzić głowy i po meczu porozmawiać o futbolu. O tym, co możemy zrobić lepiej taktycznie i technicznie. W piłce nożnej trzeba bronić i odzyskiwać piłkę. Nie możemy pozwalać przeciwnikowi na kreowanie sytuacji, a gdy jesteśmy w jej posiadaniu musimy je stwarzać - wyjaśnił portugalski szkoleniowiec reprezentacji Polski Fernando Santos.

Następnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Albania. Czy po nim nastąpi kolejny wysyp memów? - W poniedziałek mamy kolejne bardzo ważne spotkanie. Musimy zrobić wszystko, by je wygrać. Nie ma półśrodków. Teraz musimy iść w górę tabeli - zadeklarował Bednarek. Ostatni spotkanie z Albanią na wyjeździe o mało nie skończyło się tragedią, gdy w kierunku Polaków poleciały butelki. Tym razem zagramy jednak na Stadionie Narodowym, więc będzie bezpiecznie. Czy jednak możemy być równie spokojni o wynik meczu?

Follow https://twitter.com/sportmalopolska Sportowy24.pl w Małopolsce

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!