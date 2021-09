Memy po meczu Polska - Albania, czyli Lewy strzela gola Krychowiakiem 3.09 Memy

Memy po meczu Polska - Albania (4:1) mówią w zasadzie wszystko o tym, co działo się w czwartkowy wieczór na Stadionie Narodowym. W stolicy polscy piłkarze, którzy walczą o awans do mistrzostw świata w Katarze, spisali się znakomicie, ale komentatorzy - jak to oni - wybrzydzali na jakość gry i "brak kontroli nad meczem". A już prawdziwy popis dał Kazimierz He, He, He Węgrzyn. Sprawdźcie w galerii, czy wasze pomeczowe odczucia są podobne. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE