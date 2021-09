Memy po meczu Polska - Albania. Lewy strzela gola Krychowiakiem. Albo: Lewy Buksa mamy fuksa 5.09

Lewy Buksa mamy fuksa. Memy po meczu Polska - Albania

Wygląda na to, że mecz z Albanią był najlepszym spotkaniem kadry pod wodzą Paulo Sousy. Krytycy muszą się schować (przynajmniej do meczu Polska - Anglia), bo polscy piłkarze zrobili co do nich należało. Wprawdzie nie przedzierali się pod bramkę Albańczyków zbyt często, ale za to jak już pod nią gościli, to trafiali bez pudła. Piłka aż pięć razy wpadała do siatki rywali, przy czym jednego gola - z uwagi na spalonego - sędzia słusznie nie uznał.

San Marino - Polska. Ciąg dalszy kanonady?

Wszystko wskazuje na to, że drużyna narodowa odniesie dwa zwycięstwa z rzędu. W niedzielę czeka ją bowiem wyjazdowa potyczka z San Marino, najsłabszym zespołem w grupie obok Andory (która w czwartek wygrała bezpośrednie starcie tych drużyn). Teraz będzie łatwiej, pytanie tylko, ile goli zaaplikują rywalom nasi piłkarze. Nikt nie wyobraża sobie straty punktów. Nawet fuks nie będzie potrzebny! Wygląda więc na to, że do meczu z Anglią przystąpimy w znakomitych nastrojach.