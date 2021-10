Memy po meczu Polska - Albania. Strzelcie im gola i pędem do szatni [12.10] Memy

To było piekło! Polscy piłkarze wywieźli trzy punkty z gorącego stadionu w Albanii. Po golu Karola Świderskiego na Biało-Czerwonych poleciały z trybun stadionu w Tiranie butelki, kubki po piwie i inne przedmioty. To był prawdziwy atak! Piłkarze Paulo Sousy dzielnie jednak przetrwali bombardowanie i po przerwie zarządzonej przez sędziego wrócili z szatni i dowieźli wynik 1:0 do końca. Nic dziwnego, że w sieci zaroiło się od memów. Obejrzyjcie je w galerii.