Męstwo. Czy lękliwi pokonają strach?

Słyszymy często o odwadze strażaków czy policjantów, narażających swe życie dla ratowania kogoś z płonącego domu, z wody, czy w walce ze złoczyńcami wszelkiego rodzaju. Podziwiamy odwagę skoczków narciarskich, lecących w powietrzu (po odpowiednim treningu), zdobywców szczytów górskich, czy penetrujących jaskinie i groty w ekstremalnie trudnych warunkach.

Oczywiście odwagą, męstwem najłatwiej wykazać się w czasie wojny. Ale i podczas pokoju, wśród zwykłych ludzi zdarzają się tacy, którzy mężnie stawiają czoła najbardziej trudnym sytuacjom, jakich nie brak i w codziennym życiu.

Na jedno chciałbym zwrócić uwagę, Pojęcie „człowiek odważny, mężny” zdaje się zakładać, że męstwo jest domeną mężczyzn. Nawet w Biblii jest poemat ‘”O mężnej niewieście’ (mówiąc nawiasem w tekście łacińskim jest powiedziane mulier fortis, a więc kobieta mocna, dzielna). A przecież to nieprawda! Ileż to kobiet nie ustępuje mężczyznom w straży, policji, skokach czy turystyce wysokogórskiej. A jeśli cofniemy się bardziej – działaczki w konspiracji za czasów okupacji niemieckiej czy komunistycznej budzą do dzisiaj podziw i uznanie. Wiele z nich przypłaciło swą działalność śmiercią, zwłaszcza w Powstaniu Warszawskim.