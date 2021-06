Meszki to dwa milimetry długości. I morze złośliwości

Paskudne owady zrobiły swoje. Przecięły skórę, wstrzyknęły substancje hamujące krzepnięcie krwi i miały na mnie ucztę. Gdyby usiadły na odkrytej skórze, ubiłbym je w jednej chwili. Cóż było robić? Wziąłem nogi za pas, by uciec z pola rażenia. To najlepszy sposób na meszki. Powalczyć przez chwilę i uciekać.

Przed meszkami uciekają łosie, więc nie ma się czego wstydzić. Meszka to jeno dwa milimetry długości. I morze złośliwości. To najkrótszy opis owada jaki przeszedł mi do głowy. Po ostatnich opadach i tygodniu upalnej pogody o spotkanie z maleńką, ciemno ubarwioną muszką łatwo. Kąsają wyłącznie samice, zaś panowie to spokojni jarosze. Wstrzyknięty przez panią meszkę podczas ssania krwi enzym powoduje paskudne swędzenie. Teraz proszę sobie wyobrazić rój głodnych meszek przypominający tuman mgły… O, to nie przelewki!