MĘŻCZYŹNI o tych imionach są uparci, zazdrośni i ignoranccy. Związek z nimi to nie bajka 5.08.22

Kraków. Atak na Ukrainki na Plantach? Miały usłyszeć groźby, obelgi i język nienawiści. Jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

- Nienawidzę was wszystkich Ukraińców, trzeba was rozstrzelać, jakbym miał broń, to bym was zastrzelił, ukraińskie k***y! - wykrzykiwał do siedzących na na...