MĘŻCZYŹNI o tych imionach są uparci, zazdrośni i ignoranccy. Związek z nimi to nie bajka 9.08.22

Długi? Dla młodych to żaden wstyd. Tym, co ich martwi, są kłopoty przy zaciąganiu dalszych kredytów i pożyczek

Długi nieraz prowadzą do wpisania dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Ma to konsekwencje zarówno finansowe – np. utrudnienia przy zaciąganiu kredytu lub...