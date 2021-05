Miałem przyjemność spotkać i usłyszeć istotę, która wieszczy deszcz

Skorzystałem z cudów współczesnej techniki. Gos nagrałem na dyktafonie telefonu. W kilka chwil nagranie wysłałem do znajomego ornitologa. Równie szybko otrzymałem odpowiedź: to wilga! Poczekaj cierpliwie a zobaczysz właściciela głosu w pełnej krasie. Zobaczysz, warto!

Gdybym był muzykiem lub miał elementarne zdolność wokalne (ale nie mam!), pewnie opisałbym głos bardziej precyzyjnie. Poprzestanę więc na nieudolnym porównaniu. Coś łudząco podobnego do przeciągłego naśladowania na flecie imienia Zofii. Z miękkim, wschodnim zaśpiewem. Nie powiem, brzmiało całkiem miło.

Samice, nieco bardziej wyblakłe też trudno pomylić z jakimkolwiek innym ptakiem. Żaden trzystu kilkudziesięciu gatunków naszych upierzonych zwierzaków nie jest równie wyzywająco ubarwiony. Co do przepowiadanie pogody, to wilga trafiła w dziesiątkę. Wiatr przywiał ciemną chmurę ciężką od deszczu. Lunęło jak z cebra.