Miałem rzadką okazję potwierdzić fakt odlotu motyli na południe

Niektóre gatunki motyli, podobnie jak wędrowne ptaki odlatują jesienią do ciepłych krajów. Za kilka, kilkanaście miesięcy wracają do nas na przełomie wiosny i lata. Jeśli ktoś mi nie wierzy, to proszę rozejrzeć się po okolicy. W ogrodach, na leśnych porębach i parkach widać sporo motyli o skrzydłach wielkości połowy dłoni w żółto brązowych barwach. To rusałki osetniki.

Zatrzymują się bardzo chętnie przy kwitnących roślinach bogatych w nektar. W moim ogrodzie stołują się na ostatnich kwiatach wiciokrzewu pomorskiego i oszałamiająco pachnącym oczarze. I nie są to żadne pojedyncze okazy, tylko grupy po dziesięć, piętnaście sztuk. Tak dzieje się mniej więcej od tygodnia.

Ponieważ wszędzie je widuję, jest mało prawdopodobne, by były to te same motyle. Na górskiej przełęczy naliczyłem kilkadziesiąt okazów w ciągu godziny. Wszystkie leciały w jednym kierunku: na południe. Zresztą w mądrych książkach i czasopismach opisano wędrówki motyli, więc na pewno nie popełniam błędu.