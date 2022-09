Michał Probierz ogłosił swoje pierwsze powołania do piłkarskiej kadry U-21

Kadrę do lat 21 czeka we wrześniu zgrupowanie, a następnie mecze towarzyskie z Grecją i Łotwą. Biało-Czerwoni zagrają z Grekami 23 września o godz. 16:30 w Białymstoku, natomiast z Łotyszami zmierzą się 27 września o godz. 17:30 w Suwałkach.

Patryk Peda (SPAL Ferrara), Kacper Kozłowski (Vitesse) i Mateusz Musiałowski (Liverpool) to jedyni zawodnicy w nowej reprezentacji, którzy na co dzień występują poza granicami Polski. Najwięcej graczy - czterech, ma w kadrze Lech Poznań, a dwóch piłkarzy - Michał Rakoczy i Jakub Myszor - trafiło do drużyny narodowej z Cracovii, ostatniego klubu, w którym Probierz pracował w ekstraklasie.

Do zespołu U-21 po meczu pierwszej reprezentacji z Holandią ma jeszcze dołączyć zawodnik z rocznika 2003, Mateusz Łęgowski z Pogoni Szczecin. Czesław Michniewicz wolał go od wspomnianego Kozłowskiego, byłego pomocnika Pogoni, który obecnie występuje w klubie z holenderskiego Arnhem.