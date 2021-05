Michal Siplak nie zagra z Polską na Euro 2020. Mają taką szansę inni Słowacy z naszej ekstraklasy

Mateusz Klich w drodze na Euro 2020: najpierw rodzinny Tarnów, teraz Opalenica

Wystarczyły cztery gole, by stał się częścią historii pisanej przez Polaków w Premier League. Ktoś powie, że poprzeczka dla Mateusza Klicha, jedynego kadrowicza na Euro 2020 z Małopolski, nie była zawieszona zbyt wysoko, ale będzie się mylił. To nie przypadek, że tak trudno piłkarzom z Polski zagrać na Wyspach Brytyjskich, a co dopiero strzelać tam bramki.