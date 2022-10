Michałowice. Najpiękniejsze ogrody w gminie. Rozstrzygnęli druga edycje konkursu „Ogród marzeń” (BCA)

Krzewy, kwiaty, drzewa, oczka wodne, altanki - to wszystko można zobaczyć w najpiękniejszych ogrodach w gminie Michałowice. Ich właściciel stanęli do konkursu „Ogród marzeń” i oczarowali jurorów. Konkurs jest nie tylko sposobem na docenienie mieszkańców, ale także okazją do promocji gminy.