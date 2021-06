Michałowice. Nowa gminna komunikacja. Autobus wozi mieszkańców po siedmiu wioskach

Początkiem trasy nowej linii jest pętla w Górnej Wsi. Dalej autobus jedzie przez Michałowice, Masłomiącą, Więcławice Stare, Zdzięsłąwice, Sieborowice do stacji PKP w Łuczycach w sąsiedniej gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Dojazd do stacji kolejowej był głównym celem uruchomienia kursów. Z Łuczyc nasi mieszkańcy mogą szybko dojechać do centrum Krakowa do Dworca Głównego. Trasa może stanowić dobrą alternatywę dla drogi krajowej nr 7 prowadzącą do Krakowa i korkującej się al. 29 Listopada w mieście ze względu na rozpoczęty remont. Tym bardziej, że utrudnień na tym odcinku możemy spodziewać się jeszcze większych - mówi Jarosław Sadowski, wicewójt gminy Michałowice.

Nowy autobus M1 wykonuje 10 kursów dziennie od godz. 5.43 z przystanku początkowego do 18.54 do przystanku końcowego przy PKP w Łuczycach. Na pokonanie całej trasy potrzebuje 23 minuty, jago kursy są dostosowane do odjazdów pociągu. Ostatnio trzeba było zmienić rozkład jazdy, bo zmieniły się godziny kursowania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mieszkańcy gminy Michałowice docierając do Łuczyc czekają zaledwie 5 minut na pociąg, a dalej podróż pociągiem zajmuje15 minut do centrum Krakowa.