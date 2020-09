Michałowice. Targi produktów lokalnych z wyprzedażą garażową

Powiat krakowski. Wciąż nowe zakażenia w trzech gminach i nieco więcej ozdrowieńców

W ciągu ostatniej doby w powiecie krakowskim zachorowało kolejne 3 osoby. Natomiast 7 osób wyzdrowiało. To dane ze Starostwa Powiatowego w Krakowie, choć nie zgadzają się one z danymi wojewódzkimi od dwóch dni. We wtorek wojewódzkie służby podały o jedna osobę chorą mniej niż pow...