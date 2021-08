Michałowice, Zielonki. Pierwsze autobusy agloekspressy ruszają z dwóch gmin do Krakowa. Przyspieszone kusy będą realizowały dwie linie Barbara Ciryt

Od 30 sierpnia 2021 na trasy ruszy dwie linie aglomeracyjne przyspieszone z gmin Zielonki i Michałowice Fot. gmina Zielonki Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego w poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. zostaną uruchomione pierwsze kursy przyspieszonych linii aglomeracyjnych zwane agloekspressami. Przejazdy organizuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie wraz z gminami Zielonki i Michałowice. Nowe linie będą dojeżdżały do centrum Krakowa. Agloekspressy mają kursować co 15 minut w godzinach szczytu, a poza godzinami szczytu, a także w weekendy i święta co 30 minut.