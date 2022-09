Mieć w domu ciepło i nie tracić pieniędzy. W prosty sposób możesz zasadniczo obniżyć rachunki za energię. Radzimy, jak

- Najtańsza jest energia, której nie zużyliśmy

– powtarza od miesięcy Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego współtworzącego z nami Ligę Antysmogową.

Wicemarszałek Małopolski Józef Gawron, główny partner Ligi, zachęca do ocieplania domów i instalowania efektywnych źródeł energii, byśmy w tych niespokojnych czasach nie musieli zużywać tak dużo paliw. Wielu mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej ma z tym wciąż nie lada problem: potrzebuje na jesień i zimę 6 i więcej ton węgla, albo adekwatnej ilości gazu czy drewna, a tymczasem wszystkie surowce energetyczne drożeją i w niemal całej Europie pojawiły się obawy o ich dostępność.

Docelowo każdy, kto jeszcze tego nie zrobił, powinien się zastanowić nad gruntowną termomodernizacją domu. Łatwo dostępni w każdej gminie ekodoradcy podpowiedzą, jak to mądrze zrobić i jak skorzystać z dotacji i ulg. Pomogą nie tylko zaplanować, ale i rozliczyć inwestycję. Mają oni również wiedzę na temat źródeł ciepła, które mogą zastąpić nieefektywne kotły starego typu. Eksperci, badacze i praktycy, podkreślają, że tzw. kopciuch do uzyskania takiego samego efektu cieplnego zużywa o 20-30 procent więcej węgla niż nowoczesny i wygodny w obsłudze kocioł niskoemisyjny. Łatwo wyliczyć, ile można tutaj zaoszczędzić po wymianie urządzenia – zwłaszcza z państwową czy gminną dotacją. Dzwonią do nas Czytelnicy z gmin obwarzanka i dowodzą czarno na białym, że wykonana dwa-trzy lata temu inwestycja – już im się zwróciła! Teraz tylko zyskują.