Miechów. Będzie nowy blok na osiedlu Parkowym?

- Staramy się realizować te przedsięwzięcia, na które możemy pozyskać dla gminy środki zewnętrzne. W tym wypadku z Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. A że w w Miechowie brakuje mieszkań na wynajem nie jest dla nikogo tajemnicą –

mówi o powodach przystąpienia do spółki burmistrz Dariusz Marczewski.

Do powołania spółki SIM Małopolska doszło kilka dni temu w Brzesku. Tam też będzie się mieściła jej siedziba. W każdej z gmin, które przystąpiły do spółki, w ciągu najbliższych lat mają powstać mieszkania pod wynajem. Oferta jest skierowana przede wszystkim do osób (rodzin), których nie stać na zakup własnego mieszkania, nie posiadają odpowiedniej zdolności kredytowe, ale będących w stanie opłacać czynsz. Ten zaś, takie są przynajmniej zapowiedzi, ma być ustanowiony na umiarkowanym poziomie. Z czasem wynajmujący będą mogli nabyć zamieszkiwane lokale na własność.