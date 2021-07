Miechów. Bezpłatnie udrożnią odpływ w umywalce, wymienią żarówkę, gniazdko elektryczne, podłączą pralkę i zmywarkę, naprawią cieknący kran

O tych przepisach drogowych najczęściej zapominamy



Program „Złota Rączka” został w lutym ogłoszony zarządzeniem burmistrza miechowskiej gminy.

Ma na celu pomoc seniorom powyżej 60 roku życia w niektórych czynnościach, z którymi nie są w stanie sobie sami poradzić. Chodzi o drobne naprawy i usuwanie niewielkich awarii jak udrożnienie zatkanego zlewu, umywalki, wc, wymianę baterii kuchennych i łazienkowych, uszczelek w nich, gniazdka elektrycznego, uszczelek w drzwiach i oknach. Fachowcy przykręcą lub wymienią zawiasy w drzwiach mebli i podłączą pralkę lub zmywarkę.

Szczegółowy zakres świadczonych usług jest wymieniony w regulaminie projektu „Złota Rączka”. Jest on skierowany do mieszkańców gminy Miechów plus 60, którym takich usług nie zapewnia zarządca nieruchomości.

Wszystkie usługi w ramach projektu „Złota Rączka” świadczone są bez płatnie. Natomiast materiały niezbędne do ich wykonania, np. zakup baterii kuchennej, uszczelek, żarówek, leży w gestii mieszkańca.