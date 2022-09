Miechów. Bezrobocie maleje, ale wolniej niż przed rokiem

Zdaniem Tomasza Muchy spadek bezrobocia był efektem kilku czynników. - Po pierwsze jest to efekt stabilizującej się sytuacji gospodarczej po szoku wywołanym pandemią. Po drugie czynnikami demograficznymi, czyli malejąca liczbą osób w wieku produkcyjnym – tłumaczy.

W roku bieżącym tendencja spadkowa nadal się utrzymuje, ale ten spadek nie jest już tak wyraźny. Od stycznia do końca sierpnia liczba bezrobotnych zmalała zaledwie o 35 osób: zarejestrowano 1145 osób, wyrejestrowano 1180. Stopa bezrobocia wynosiła w sierpniu 3,8 proc., przy czym najniższa była w lipcu (3,7).

Statystyczny bezrobotny z powiatu miechowskiego to mieszkaniec wsi w wieku 25-34 lata, z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym.

Niska stopa bezrobocia z jednej strony może cieszyć, ale z drugiej rodzi problemy. - Obserwujemy coraz większe problemy z obsadzaniem wolnych miejsc pracy. Dotyczy to głównie branży budowlanej i transportu i wynika z powrotem do kraju obywateli Ukrainy w związku z tocząca się tam wojną – mówi Tomasz Mucha. Pokłosie wojny widać też w innych statystykach. Do powiatowych rejestrów trafiło już 92 uchodźców, głównie szukających zatrudnienia ukraińskich kobiet.

Wśród ofert pracy, jakie trafiają do PUP najczęstsze dotyczą sprzedawców (112), robotników budowlanych (62), techników prac biurowych (55) oraz pomocy nauczyciela w przedszkolu (19). W 2021 roku tych ofert – zgłoszonych w PUP - było 933, w bieżącym do końca sierpnia 523.