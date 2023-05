Miechów. Charytatywna Dycha w ekspresowym tempie

Ile dokładnie tych środków będzie, to się dopiero okaże. Rok temu udało się uzbierać blisko 20 tysięcy złotych, dzięki którym hospicjum kupiło kardiomonitor i lampę solux do fizjoterapii. W niedzielę wszyscy starali się, by ubiegłoroczny wynik został poprawiony. Kilka minut po godzinie 9. rozpoczął się „bieg dla hospicjum” wokół boiska przy Liceum, Ogólnokształcącym. Liczyło się każde okrążenie, gdyż oznaczało konkretną kwotę od sponsorów.

- W tej chwili ciężko określić na co konkretnie zostaną przekazane te pieniądze, ponieważ nasze hospicjum znajduje się w trudnej sytuacji ze względu na zmniejszony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mimo to przyjmujemy taką samą ilość pacjentów jak wcześniej. Dlatego pewnie w dużym stopniu te środki zostaną przekazane na bieżące funkcjonowanie, w szczególności na zakup specjalistycznych środków przeciwbólowych – mówi kierująca placówką s. Benedykta Magdalena Majzner.