Miechów. Ciągle można zdobyć dotację na wymianę starego pieca

Z unijnej dotacji w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Miechów przez redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych” mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań. Obecnie dostępne są dotacje na montaż kotłów na biomasę o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (12 wolnych miejsc) oraz kotły gazowe (29). Podane wielkości szybko jednak ulegają zmianie.

- Z jednej strony pojawiają się nowi chętni, ale z drugiej osoby, które nawet wykonały już audyt energetyczny, rezygnują z udziału w programie - mówi Mariola Stęposz. kierownik referatu funduszy i monitorowania strategii rozwoju UGiM w Miechowie.

Ze względu na zmieniające się trendy, spowodowane sytuacją na rynku paliw i energetyki, miechowscy urzędnicy starają się dostosować podział środków programu do zainteresowania poszczególnymi typami źródeł ciepła. Ostatnio na przykład kotły na pellet są w odwrocie, a rośnie zainteresowanie pompami ciepła. Mariola Stęposz informuje, że gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, by kosztem dotacji do pieców na biopaliwa, zwiększyć ilość montowanych pomp. Docelowo miałoby zostać założonych 160 kotłów gazowych, 35 na biomasę oraz 80 pomp ciepła.