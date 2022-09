Miechów. Cracovia zagra na stulecie Pogoni. To już w najbliższą sobotę!

Mecz z Cracovią rozpocznie się w sobotę o godz. 16. Rywale mają się pojawić w mocnym w składzie, w którym zabraknie jedynie pięciu zawodników, powołanych na zgrupowania swoich reprezentacji. Dla zawodników grającej na co dzień w olkuskiej klasie A Pogoni to wyjątkowa okazja do skonfrontowania swoich umiejętności z renomowanym rywalem. Po meczu będzie można otrzymać zdjęcia z autografem zawodników obu drużyn. Dodatkowo wręczone zostaną odznaczenia oraz podziękowania dla byłych zawodników i działaczy MKS Pogoń Miechów. Na wieczór zaplanowano natomiast imprezę taneczną, którą poprowadzi DJ Boski (Oskar Mazur).

Niedzielne świętowanie rozpocznie msza w bazylice Grobu Bożego, po niej odbędzie się piknik rodzinny oraz mecz oldbojów Pogoni i Cracovii.