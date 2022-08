Miechów. Do miasta dotarli uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

W marszu jak co roku bierze udział młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerze, uczniowie, żołnierze z jednostek dziedziczących tradycje legionowe, kawalerzyści ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP. Przywitali ich wyjątkowo liczni w tym roku mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych władz.

- Miechów to kolejne miasto, gdzie władze, mimo dzielących je różnic, potrafią jednoczyć się, gdy chodzi o sprawę niepodległości. I to jest najważniejsze, bo niepodległość nie ma koloru białego ani czerwonego. Ona jest po prostu biało-czerwona. I do tego nasza – mówi komendant marszu Dionizy Krawczyński.

- 7 sierpnia do dzień szczególny dla Miechowa. Co roku witamy uczestników marszu i jesteśmy wdzięczni za tę historię która niesiecie. My też pamiętamy o historii. Przypominamy wydarzenia z 1914 roku. Mamy tablice upamiętniające te wydarzenia, a teraz również pomnik Małej Kasztanki – mówił do gości burmistrz Dariusz Marczewski.