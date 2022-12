Miechów. Dobra wiadomość na Nowy Rok: opłata śmieciowa bez zmian. Jeden warunek

To oznacza, że mieszkańcy domów jednorodzinnych będą nadal płacić 33 złote od osoby miesięcznie, a dla osób zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych stawka pozostanie na poziomie 29 zł. Utrzymana została też sześciozłotowa ulga dla posiadaczy kompostowników na odpady biodegradowalne (zielone). To właśnie te ostatnie są dużym obciążeniem, gdyż stawka za odbiór tony trawy czy gałęzi kosztuje gminę (a tak naprawdę jej mieszkańców) 1166,40 zł.

- Stawki opłaty zostały utrzymane i zakładamy dzisiaj, że nie będzie potrzeby ich korygowania. Warunkiem jest jednak to, by ilość oddawanych odpadów w ciągu roku nie wzrosła w sposób znaczący. Dotyczy to zwłaszcza odpadów zielonych, bo niestety obserwujemy, że jest ich coraz więcej i miesięcznie płacimy z tego tytułu kilkadziesiąt tysięcy złotych – mówi burmistrz Dariusz Marczewski.