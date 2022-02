Miechów. Dopłacą mieszkańcom za zbieranie deszczówki

Na czwartkowej sesji miechowscy radni przyjęli regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy, montażu przydomowych - naziemnych lub podziemnych - zbiorników wodnych w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody Deszczowej. Przewiduje on, że osoba, która zbuduje na swojej posesji zbiornik na wodę deszczową, spełniający warunki regulaminu, może ubiegać się o dotację z budżetu miasta. Wysokość dotacji jest zależna od wielkości zbiornika. W przypadku zbiorników o pojemności do 500 litrów, jest to kwota 500 zł. Dla zbiorników od 501 do 1000 litrów - 1000 złotych, dla zbiorników od 1001 do 1500 litrów - 1500 zł, a w przypadku zbiorników większych niż 1500 litrów, 2000 złotych.

Warunkiem uzyskania dotacji jest wykonanie zbiornika, który umożliwi zebranie wód opadowych z działki oraz jej wykorzystanie do własnych potrzeb. O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych położonych na terenie gminy Miechów, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.