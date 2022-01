Miechów. Dostali unijną dotację na likwidację starych pieców i… mają problem

Wniosek o dotację na wymianę palenisk gmina złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego jeszcze w grudniu 2018 roku. Został oceniony pozytywnie, ale ponieważ zainteresowanie samorządów było wyższe niż wielkość potrzebnych środków, trafił na listę rezerwową. Teraz okazało się, że pieniądze na realizację oczekujących projektów się znalazły. W przypadku Miechowa mają być wykorzystane do likwidacji prawie 300 palenisk węglowych. Zdecydowana większość z nich (250) ma zostać zastąpiona przez kotły gazowe. Pozostałe przypadki dotyczyły montażu kotłów na biomasę.

Problem polega na tym, że w ciągu trzech lat, jakie upłynęły od złożenia wniosku, zmieniły się gazowe realia.

- Otrzymanie dotacji to jest dobra wiadomość i cieszymy się z tego. Pierwszym problemem są jednak wyższe ceny, choć w przypadku gospodarstw domowych nie jest to wzrost aż tak drastyczny. O wiele większym problemem jest jednak to, że Polska Spółka Gazownictwa zrezygnowała czasowo w wykonywania nowych przyłączy do sieci. Sam zadzwoniłem wczoraj na infolinię i usłyszałem wyraźnie, że na montaż nowych przyłączy w 2022 roku nie ma szans - mówi burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski.