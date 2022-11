Miechów. Gmina chce wydzierżawić kotłownie Spółdzielni Mieszkaniowej

W tej chwili instytucją, która odpowiada za dostarczanie ciepła do miechowskich mieszkań jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który dzierżawi miejskie kotłownie do samorządu. Skąd zatem pomysł na zmianę tego stanu rzeczy?

- Wszystko wskazuje na to, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który od lat dostarcza ciepło do bloków na terenie miasta, nie zostanie objęty taryfą ochronną na gaz przez PGNiG. W związku z tym, chcąc ograniczyć kilkakrotny wzrost opłat za ciepło, zaproponowaliśmy Spółdzielni Mieszkaniowej wydzierżawianie gminnych kotłowni. Wydaje się, że to jedyne rozsądne rozwiązanie, mając na uwadze, że spółdzielnie i wspólnoty z ustawy objęte są ochroną taryfową – poinformował na swoim profilu społecznościowym burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski.