Miechów. Jest pozwolenie na budowę bloku SIM na osiedlu Parkowym

Lista osób, które zamieszkają w bloku, jest już wstępnie znana. Została utworzona w drodze rankingu, a następnie – w przypadku uzyskania identycznej liczby punktów rankingowych - losowania. Liczy 79 nazwisk osób, z którymi w najbliższym czasie SIM zamierza podpisywać umowy. Będzie się to wiązało z koniecznością wpłaty wkładu własnego, wynoszącego 920 złotych do każdego metra kwadratowego przyszłego mieszkania.

- Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie część osób może się wycofać. Jeżeli tak się stanie, to zostaną zastąpione przez osoby oczekujące na liście rezerwowej (jest ich 56 – przyp. aut.). Jak dotąd takie sygnały do nas nie dotarły, ale to może się okazać dopiero w momencie, gdy SIM zacznie wysyłać zaproszenia do zawarcia umów – mówi burmistrz Dariusz Marczewski.