Miechów. Kapelan przypomina historię szpitala. I nie tylko…

Znany wszystkim miechowianom budynek Szpitala świętej Anny został oficjalnie przekazany do użytku w lipcu 1984 roku. Zostało to poprzedzone trwającym prawie dwudziestoletnim procesem lobbingu, zbierania środków i samej budowy. Już w 1965 roku została zawiązany społeczny komitet, który po ośmiu latach doprowadził do rozpoczęcia inwestycji. Budowa ciągnęła się przez dziesięć kolejnych lat.

- To był czas komunizmu, władza miała inne priorytety niż budowa szpitala na prowincji. Kilka pracujących przy budowie firm zbankrutowało, potem główny wykonawca został przesunięty do budowy Huty Katowice i nastąpił roczny przestój. Niektóre firmy były brane z łapanki i nie miały doświadczenia w prowadzeniu tego typu inwestycji. Do tego doszły jeszcze po drodze zawirowania związane ze zmianą granic województw – wylicza ks. Latosiński.

Ostatecznie szpital można było otworzyć 17 lipca 1984 roku, a jego pierwszym dyrektorem został dr Marian Tambor. W szpitalnej monografii autor przypomina m. in. liczne zawirowania i niepokoje, jakie targały placówką w latach 90. Jest mowa o problemach finansowych, ale też nowym wyposażeniu i poszerzaniu świadczonych usług.