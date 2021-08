Miechów. Mogą ponieść karę za używanie wzmacniaczy sygnału telefonii komórkowej

Zadaniem wzmacniaczy jest poprawa jakości połączeń telefonicznych w określonym miejscu. Z reguły są montowane tam, gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej, albo jest on na tyle słaby, że utrudnia prowadzenie rozmów. Na terenie powiatu miechowskiego wciąż są takie miejsca, stąd użytkownicy telefonów próbują sobie radzić, kupując w internecie wzmacniacze sygnału.

- Niestety, to urządzenie w odróżnieniu od wzmacniacza sygnału Wi-Fi nie jest legalne. Powodem jest m.in. fakt, że jego używanie prowadzi do zakłóceń w częstotliwości pasma licencjonowanego, zarezerwowanego dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Działanie takie (...) odbywa się kosztem innych użytkowników sieci, którzy mają słabszy zasięg lub nie mają go w ogóle - głosi fragment komunikatu, zamieszczonego na stornie internetowej KPP w Miechowie.

Rzeczniczka miechowskiej policji mł. asp. Ewelina Frejowska przyznaje, że z Urzędu Komunikacji Elektronicznej do KPP wpłynęły cztery zawiadomienia w tej sprawie. UKE wskazał lokalizacje, w których znajdują się nielegalne urządzenia.