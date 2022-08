Miechów. Następcy Legionistów powitali Małą Kasztankę

Jak wskazuje sama nazwa, figura jest o wiele mniejsza od oryginału. Według przekazów Kasztanka Józefa Piłsudskiego mierzyła w kłębie około 150 cm, a pomnik stojący w Miechowie ma 85 cm wysokości. Jego fundator, Bronisław Nowak, zapewnia jednak, że to pomniejszenie miało swój cel.

- Najważniejsze dla mnie było to, aby zachęcić do zainteresowania się historią Polski dzieci. Uznałem, że dobrym pomysłem byłby mały pomniczek. Nie chodziło mi o to, żeby to była wielka figura na postumencie, ale właśnie mała, żeby dziecko mogło na niej usiąść – przekonuje.