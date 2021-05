Miechów. Odszedł Ernest Kolano, wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

To właśnie Ernestowi Kolano miechowska społeczność zawdzięcza budynek „ogólniaka”. To on zainicjował i z sukcesem doprowadził do końca budowę gmachu LO.

Ernest Kolano zmarł w wieku 96 lat. Kilka pokoleń miechowian go dobrze pamięta.

- Był człowiekiem wyjątkowym, podejmował szereg działań służących rozwojowi szkoły. Stwarzał warunki sprzyjające doskonaleniu intelektualnemu i artystycznemu uczniów. Wspierał nauczycieli, cenił sobie współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Wzbudzał ogólny szacunek i respekt. Długoletnia praca na stanowisku dyrektora pozostanie dla wielu testamentem Jego działań

– tymi m.in. słowami Zygmunt Dróżdż, obecny dyrektor LO od 2006 roku, wspomina swojego poprzednika.

Ernest Kolano był człowiekiem wielu pasji, obdarzonym silnym charakterem, erudycją, kulturą osobistą, ale przede wszystkim talentem pedagogicznym, którym zapisał się w pamięci wielu pokoleń uczniów. W historii LO najdłużej pełnił funkcję dyrektora.