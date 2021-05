Miechów. Plac Kościuszki do przebudowy. Jest przetarg

Na tym jednak nie koniec, ponieważ ogłoszony przetarg przewiduje jeszcze wykonanie dwóch dodatkowych zadań. Pierwsze z nich to przebudowa traktów dla pieszych (chodnik wokół placu oraz alejki na terenie tamtejszego zieleńca) i zagospodarowanie terenów zielonych. Trzecie to montaż ławek, koszy na śmieci itp. Te część inwestycji zostaną sfinansowane ze środków przyszłorocznego budżetu gminy.

- Planowaliśmy modernizację placu Kościuszki, ale zakres prac uzależnialiśmy od tego, czy otrzymamy dotację na remont nawierzchni. Gdy ją otrzymaliśmy, mogliśmy poszerzyć zakres przebudowy o dodatkowe elementy. Tamtejszy zieleniec, zwany plantami, znajduje się w katastrofalnym stanie, alejki są nierówne. Dlatego zależało nam, by doprowadzić go do porządku –

wylicza burmistrz Dariusz Marczewski.

Termin składania ofert przez zainteresowane firmy mija 14 czerwca. Potem wybrany wykonawca będzie miał rok na realizację inwestycji.

Przy placu Kościuszki w Miechowie znajdują się m. in. Urząd Pocztowy, Biblioteka Publiczna, a tuż obok bazylika Grobu Bożego, zabudowania poklasztorne, Sąd Rejonowy i Prokuratura. Co roku odbywają się tam m. in. targi wielkanocne.