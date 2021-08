Miechów. Posadzili dąb obok Starostwa Powiatowego. To symbol przystąpienia powiatu miechowskiego do programu Life-IP Małopolska

FLESZ - Co Polacy myślą o zakazach dla niezaszczepionych?

Pełna nazwa programu to LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Jego celem jest m. in. promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Województwo ma zamiar przeznaczyć na ten cel 70 mln zł, z czego 60 procent to środki z Unii Europejskiej.

Dęba w sąsiedztwie starostwa posadzili starostowie Jacek Kobyłka i Paweł Osikowski oraz powiatowy doradca ds. klimatu i energii Marzena Wiejak. Jesienią akcja nasadzeń ma być kontynuowana i połączona z działaniami edukacyjnymi dla mieszkańców.