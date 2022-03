Miechów. Progi zwalniające i „młodzi gniewni kierowcy”

Choć progi zwalniające nie są ulubionymi urządzeniami kierowców, w tym wypadku wiele osób widzi uzasadnienie ulokowania takiej konstrukcji. Oprócz wejścia do parku, nieopodal znajduje się kryta pływalnia i Szkoła Podstawowa nr 1. Dlatego w mediach społecznościowych nie brak głosów poparcia dla pomysłu.

- Bardzo dobra decyzja. Natężenie ruchu pieszych jak i samochodów w tym miejscu jest duże. Niemniej dodatkowe przejście dla pieszych także przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z parku - to jeden z nich opublikowany na internetowym forum. - Bardzo potrzebne, czasami są tam wręcz wyścigi samochodowe, a dużo dzieci przechodzi do sklepu naprzeciwko – oto, co na temat progów uważa Ilona Laskowska.

Podobnych opinii jest więcej: - Myślę że sprawa jest słuszna, a jej dalszym etapem będzie wytyczenie przejścia dla pieszych. Niejednokrotnie ustępowałem pierwszeństwa wbiegającym z wejścia do parku lub drugiej strony dzieciom, a i dorosłym. Trudno, po prostu trzeba trochę zmodyfikować organizację ruchu drogowego na tym odcinku dla bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci – czytamy.