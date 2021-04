Miechów. Punkt selektywnej zbiorki odpadów ciągle nieczynny

Decyzja jest spowodowana zagrożeniem epidemicznym związanym z pandemią koronawirusa. Spółka uznała, że przy obecnej liczbie zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 otwarcie punktu byłoby zbyt ryzykowne. Zgodnie z komunikatem wydanym 26 kwietnia PSZOP w Miechowie będzie nieczynny co najmniej do 3 maja. To samo dotyczy innych tego typu punktów obsługiwanych przez krakowskie MPGO, czyli w Książu Wielkim, Racławicach, Radziemicach i Pałecznicy.

Jak się dowiedzieliśmy w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska UGiM w Miechowie, w sprawach pilnych można się kontaktować z pracownikiem punktu i umówić indywidualnie na przekazanie odpadów. - Mieliśmy takie przypadki, ale nie było ich wiele – mówi zastępca kierownika Wydziału Radosław Śliwa.

Działalność PSZOP w Miechowie i pozostałych została zawieszona 1 kwietnia.