Miechów. Rosną opłaty za wywóz śmieci. Nieszczelny system

FLESZ - Co dalej z pracą zdalną? Ekspert nie pozostawia złudzeń: Firmy wolą wrócić do swoich siedzib

W przypadku domów jednorodzinnych ich mieszkańcy zapłacą 33 złote miesięcznie od osoby. To o 4 złote więcej niż do tej pory. Utrzymana została też czterozłotowa ulga dla posiadaczy kompostowników. Dla mieszkańców budynków wielorodzinnych opłata miesięczna wzrasta o 2 zł, czyli 27 zł do 29 zł od osoby.

Jak przekonywał burmistrz Dariusz Marczewski, podwyżka ma zapobiec takiej sytuacji, do jakiej doszło w listopadzie, gdy Rada Miejska musiała z budżetu dołożyć 650 tys. zł, by pokryć koszty systemu wywozu odpadów.