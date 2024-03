Miechów. Rozpoczął się protest rolników. Uwaga na utrudnienia [AKTUALIZACJA]

To już czwarty w tym roku rolniczy protest w Miechowie. Tym razem liczbę uczestników policja szacuje na około 80 ciągników. Po godzinie 14 większa część z nich udała się z placu targowego przy ulicy Racławickiej w Miechowie w kierunku ronda w Bukowskiej Woli. Druga, nieco mniejsza kolumna wyjechała w stronę Szczepanowic. To oznacza utrudnienia dla kierowców, którzy mają zjechać z drogi ekspresowej S7 lub włączyć się do ruchu na niej. Kłopotliwy jest też wjazd i wyjazd z obwodnicy Miechowa w Bukowskiej Woli.

Około 15 blokada rozpoczęła się również w Książu Wielkim i Książu Małym.

Protestujący blokują wybrane przez sobie miejsca przez 30 minut, a następnie przez 10 minut przepuszczają oczekujące pojazdy. Korki tworzą się jednak bardzo duże. Policjanci przyznają, że w odróżnieniu od poprzednich akcji, tym razem kierowcy wykazują mniej zrozumienia dla rolników i dyżurny KPP w Miechowie odbiera bardzo liczne sygnały od niezadowolonych użytkowników dróg.