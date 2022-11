Miechów. Są chętni na mieszkania. Teraz ranking

Wnioski można było składać od 17 października do 16 listopada. Skorzystały z tej możliwości 143 osoby, podczas gdy plan zakłada, że w bloku, jaki powstanie na osiedlu Parkowym, znajdzie się 79 mieszkań. Większość zainteresowanych to mieszkańcy gminy Miechów.

- Ta liczba wniosków pokazuje, że podjęcie temat budownictwa czynszowego miało sens. Choć przyznam szczerze, że w pewnym momencie miałem co do tego wątpliwości. Jeszcze dwa tygodnie przed zakończeniem naboru wniosków nie było wiele - mówi burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski.

Teraz złożone wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym, a każdy z wnioskodawców otrzyma określoną liczbę punktów. To pozwoli z kolei stworzyć ranking osób, które uzyskają prawo do mieszkania. Podstawą do oceny wartości punktowej wniosków są kryteria, określone w uchwale miechowskiej Rady Miejskiej z 7 września. Najwięcej punktów (15) można otrzymać w sytuacji, gdy osoba składająca wniosek oraz żadna z osób wchodzących w skład tego samego gospodarstwa domowego nie jest właścicielem domu mieszkalnego ani mieszkania. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć właściciele wkładów mieszkaniowych, najemcy mieszkań komunalnych (jeżeli zobowiążą się je zwolnić po zawarciu umowy najmu w powstającym budynku), osoby pracujące w gminie Miechów i rozliczające się w tutejszym Urzędzie Skarbowym, rodzice dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych.