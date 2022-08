Miechów. Seniorzy całą dobę pod medyczną kontrolą

„Teleopieka w Gminie Miechów" to program skierowany do osób powyżej 65. roku życia. Zapewnia „opiekę na odległość" osobom mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami, które nie są w stanie zapewnić im na co dzień wystarczającej opieki.

W ramach programu seniorzy otrzymują specjalne opaski wyposażone w detektor upadku i lokalizator GPS. Umożliwiają komunikowanie się z całodobowym centrum obsługi i opiekunami oraz monitorują podstawowe czynności życiowe, takie jak puls i saturacja. Dane te na bieżąco są przesyłane do osób dyżurujących w centrum obsługi, które w razie potrzeby mogą podjąć odpowiednie czynności.