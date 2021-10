Miechów. Służbom drogowym będzie łatwiej utrzymywać nawierzchnie. Będzie też taniej

Pomimo, że jest to sprzęt używany, to jest on wyeksploatowany w niewielkim stopniu. Kosztował 109,47 tys. zł.

- Jej zakup jest tańszy, niż oferty firm świadczących usługi utrzymania dróg, wyłanianych w drodze przetargu

– przekonuje Ryszard Capiga, rzecznik prasowy w Starostwie Powiatowym w Miechowie.

Przywołuje ostatni przetarg, w którym cena usług zimowego utrzymania wzrosła do ponad 106 tys. zł. W poprzednim sezonie wynosiła nieco ponad 36 tys. zł.

Powiat w budżecie zabezpieczył 70 tys. zł na to zadnie.

W tej sytuacji samorządowcy uznali, że ekonomiczniejszy będzie zakup ładowarki, która będzie wykorzystywana także w innych pracach, także podczas letniego utrzymania dróg powiatowych.