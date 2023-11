Miechów. Strażacy walczą z pożarem domu na ulicy Podzamcze

Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 16 w dwukondygnacyjnym domu mieszkalnym przy ulicy Podzamcze w Miechowie. Po dojeździe na miejsce strażaków ogień wydobywał się na zewnątrz przez okna. Gdy został ugaszony okazało się, że strażacy mają do czynienia z pożarem ukrytym: palą się elementy ocieplenia budynku. Aby dostać się do źródła ognia trzeba było zerwać m. in. płyty gipsowe na poddaszu.

W domu zamieszkują dwie osoby, które nie odniosły obrażeń. Odmówiły też pomocy w postaci propozycji tymczasowego zamieszkania w lokalu zastępczym.

Na miejscu poza strażakami z JRG w Miechowie działają druhowie z OSP Falniów.

