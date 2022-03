Miechów. Uczcili ofiary hitlerowskiej zbrodni

W kościele św. Barbary na cmentarzu w Miechowie została odprawiona msza, a następnie na grobach pomordowanych członków rodziny złożono kwiaty i zapalono znicze. W obchodach wzięli udział m. in. żyjący członkowie rodziny Baranków, dr Dominika Pasich z Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, burmistrz Dariusz Marczewski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków Michał Biernacki, pracownicy Muzeum Ziemi Miechowskiej, Harcerze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Miechowie. Modlitwę w intencji pomordowanych odmówił miechowski proboszcz ks. Franciszek Siarek.

Do tragicznego zdarzenia doszło 15 marca 1943 r. w Siedliskach. Niemcy po przyjeździe do gospodarstwa zamordowali czterech ukrywających się tam Żydów (piąty przeżył gdyż akurat nie było go wtedy na miejscu). Następnie rozstrzelali Łucję i Wincentego Baranków, a potem ich synów Henryka i Tadeusza. Macocha Wincentego, Katarzyna, zdołała się ukryć, ale zginęła nazajutrz, doprowadzona na posterunek niemieckiej żandarmerii przez sąsiadów.