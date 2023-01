Miechów. Umowa na budowę dworca autobusowego podpisana. Nie chcą się już wstydzić

Co zrobić z żywą choinką po świętach?

Dokładna wartość zawartej umowy to 16 416 810 zł, ale do tej sumy należy jeszcze dodać 97 tysięcy kosztów nadzoru inwestorskiego. Dokument ze strony gminy podpisał burmistrz Dariusz Marczewski natomiast wykonawcę, spółkę Tigma-Bud z Sędowic (Świętokrzyskie) reprezentował prezes zarządu Grzegorz Majchrowski. Świadkami byli m. in. radni i przedstawiciele UGiM w Miechowie.

- Z reguły podpisaniu umowy nie towarzyszą takie okoliczności, ale to dla nas wyjątkowa inwestycja – tłumaczy burmistrz Marczewski.

O tym, jak bardzo miastu potrzebny jest nowy dworzec, najlepiej przekonuje wizyta na istniejącym. Zarówno budynek jak i jego otoczenie znajdują się w bardzo złej kondycji. Jego stan najlepiej oddaje chyba słowo „obskurny”. Obiekt wygląda jak żywcem wyjęty z czasów głębokiego PRL tymczasem korzysta z niego dużo osób, zwłaszcza uczniów szkół średnich.