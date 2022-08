Miechów. W niedzielę przez miasto przejdzie Kadrówka

W uroczystościach weźmie udział m. in. młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerze, uczniowie, żołnierze z jednostek dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzyści ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP. Po uroczystym wejściu Kadrówki do Miechowa (ok. 13.50) nastąpi złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej przemarsz I Kompanii Kadrowej, a potem uroczystości na rynku. W tym roku nastąpi m. in. prezentacja „Małej Kasztanki”, czyli rzeźby dedykowanej dzieciom dla upamiętnienia słynnej kasztanki Marszałka Józefa Piłsudskiego.

6 sierpnia 1914 r. na rozkaz Józefa Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 jej żołnierze obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po przejściu przez Słomniki, Miechów, Jędrzejów dotarli do Kielc. Kadrówka była pierwszym od powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r.