Miechów. W niedzielę w parku bieg „Tropem wilczym”

Uczestnicy wydarzenia będą biegać alejkami wokół miechowskiego parku. Aby zaliczyć udział w biegu, należy pokonać co najmniej dwa okrążenia, co daje dystans niespełna dwóch kilometrów. Na każdego uczestnika czeka pamiątkowy dyplom, gorąca grochówka oraz darmowy bilet na miechowską komunikację miejską. Dodatkowo pierwszych 50 osób, które zapiszą się do udziału w wydarzeniu otrzyma pakiet startowy.

Zapisy do udziału w biegu przyjmują pracownicy Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UGiM w Miechowie pod nr tel. 41 383 00 40 wew. 14 oraz 534 533 551.

Patronem medialnym wydarzenia jest Dziennik Polski.