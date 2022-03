Miechów. W szpitalu będą kontynuować termomodernizację

Szpital podpisał już umowę na finansowanie zadania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunki są bardzo korzystne. Ponad 2 miliony złotych pokryje bezzwrotna dotacja, która zostanie wypłacona, jeżeli szpital terminowo wywiąże się ze wszystkich zobowiązań. Pozostała kwota (350 tys.) zł będzie pochodziła z preferencyjnej pożyczki finansowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Planowane prace obejmą w pierwszej kolejności wymianę oświetlenia wewnętrznego w całym kompleksie szpitalnym. Będzie to oznaczało wymianę około pięciu i pół tysiąca punktów świetlnych i zamianę ich na energooszczędne.

Druga część inwestycji to wymiana ponad 500 metrów sieci, dostarczającej ciepło z kotłowni gazowej do szpitalnych budynków. Istniejąca sieć liczy sobie tyle samo lat, co sam szpital. - Po wymianie na pewno zmniejszą się straty ciepła związane z przesyłem – mówi dyrektor szpitala do spraw ekonomicznych Łukasz Orłowski.