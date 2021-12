Miechów. Wątpliwości wokół premii dla komendanta policji

FLESZ - Zmiany w InPost. To musisz wiedzieć!

Tragedia, do której doszło 27 marca w Kozłowie, wstrząsnęła opinią publiczną. Do mieszkania, w którym przebywali dwaj chłopcy, przyszedł ojciec jednego z nich. Miał zabrać swoje rzeczy, ponieważ niedługo wcześniej wyprowadził się z mieszkania. W czasie pobytu mężczyzna zaatakował metalową rurką dziesięcioletniego kolegę syna, a następnie również jego. W wyniku odniesionych obrażeń dziesięciolatek zmarł. Trzynastoletni syn mężczyzny doznał mniej groźnych obrażeń, choć nadal wymaga rehabilitacji. Poszkodowana została również matka chłopca, która przybiegła do domu zaalarmowana przez sąsiadów.

Sprawca zabójstwa, 42-letni mężczyzna, został szybko zatrzymany. Po zdarzeniu próbował popełnić samobójstwo. Jak się okazało, niedługo wcześniej mężczyzna również pobił swoją byłą partnerkę. Był poszukiwany, ale miechowskim policjantom nie udało się go wtedy zatrzymać. Gdyby tak się stało, być może późniejszej tragedii udałoby się uniknąć.